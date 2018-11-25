تباين مؤشرات البورصة الكويتية بختام جلسة اليوم

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الأحد، على تباين، حيث انخفض المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.09% و0.34% على الترتيب، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.03%.





وتراجعت اليوم مؤشرات 8 قطاعات بصدارة المواد الأساسية بواقع 0.85%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط، وهما السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا بنسبة 2.98% و9.09% على الترتيب.





وجاء سهم "إيفــا" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بالبورصة متراجعاً بأكثر من 14%، عقب إعلان الشركة اليوم عن تحولها للخسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.





في المقابل، تصدر سهم "مينــا" القائمة الخضراء ببورصة الكويت، حيث أنهى السهم التعاملات مرتفعاً بما تقرب نسبته من 10% بإقفاله عند سعر 34.5 فلس، وذلك بتداول 1.37 مليون سهم بقيمة 46.16 ألف دينار.





وتقلصت سيولة البورصة اليوم 41.7% إلى 13.09 مليون دينار مقابل 22.45 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 22% إلى 84.41 مليون سهم مقابل 108.2 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.





وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.08 مليون دينار متراجعاً 0.17%، فيما تصدر سهم "بتروجلف" نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 11.68 مليون سهم متراجعاً 1.72%.







