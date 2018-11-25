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منسق "الأمم المتحدة" للمرأة في مصر: أكثر أنواع العنف من شريك الحياة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:35 م
منسق الأمم المتحدة للمرأة في مصر: أكثر أنواع العنف من شريك الحياة
جانب من اللقاء
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دينا حسن- محمد رجب
 
قالت جيلان المسيري، منسق برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إنه طبقا لإحصائيات عمل البرنامج، فإن أكثر أنواع العنف ضد المرأة انتشارا في المجتمع المصري هو عنف شريك الحياة، وإن النوع الثاني من العنف طبقا للإحصائيات هو ما يتعلق بالزواج، سواء الزواج المبكر أو الإكراه علي الزواج، أو قبول الأهل للزواج المؤقت لأسباب مادية.

واضافت أنه علي الرغم من الجهود المبذولة لإنهاء العنف من المرأة، إلا أن أكبر مشكلة تواجههم هي عدم رغبة عدد كبير من النساء التعبير عن ما تعرضن له من عنف والإفصاح عن ما يتم معهن، وذلك خوفا من الطرف المتسبب فيه، حتي أنهن يرفضن محاولة مساعدتهن في التصدي له بشكل قانوني وهذا ما يجعلهم في حالة عجز عن المساعدة أو معرفة الحجم الحقيقي لتلك المشكلة.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر "16 يوما نشاط لإنهاء العنف ضد المرأة" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية صباح اليوم، ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور ماجدة الشاذلي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وسردت المسيري أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة سواء في المنزل أو العمل أو المدارس وكذلك السجون، مشيرة إلى أن أكثر الجرائم إنتشارا هي بالختان والشرف.

وأوضحت أن العنف له آثار بعيدة المدى علي المرأة وأطفالها، لأنها يجعلها تعاني من أضرار صحية ونفسية، فيعاني أطفالها من مشاكل في التعلم والسلوكيات، فضلا عن تضرر نسيج الأسرة بشكل عام، ويؤثر علي عملها في قوة تأثيرها وقدرتها علي العطاء المجتمعي.
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