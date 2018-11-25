"تاسي" يهبط 1.25% بالختام.. و"الموازي" يفقد 34.6 نقطه من رصيده





تراجع المؤشر العام للسوق السعودي، بشكل ملحوظ، بنهاية جلسة اليوم الأحد، وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، وشهد السوق الموازي "نمو" أداء سلبيا.





وأغلق المؤشر العام "تاسي" متراجعا بنسبة 1.25%، بخسائر بلغت 94.75 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,512.57 نقطة.





وأنهى السوق الموازي "نمو"، تعاملاته بتراجع نسبته 1.42%، فاقدا 34.61 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 2,406.86 نقطة.





وتراجعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 2.24 مليار ريال، (596.8 مليون دولار)، مقابل 2.73 مليار ريال، (729.3 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وهبطت كمية التداول بنهاية جلسة اليوم الأحد، إلى 101.84 مليون سهم، مقابل 124.58 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.





وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة "الإعلام"، الذي هبط 4.2%، تلاه قطاع الطاقة بتراجع نسبته 1.96%.





وتصدر قطاع المواد الأساسية خسائر القطاعات الكبرى، بتراجع نسبته 1.86%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.21%، وسجل قطاع "الاتصالات" تراجعا نسبته 1.19%.





واقتصرت المكاسب على 4 قطاعات، تصدرها قطاع التأمين، بارتفاع نسبته 0.3%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.11%.





وشملت الخسائر 147 سهما، بالسوق الرسمي، تصدرها سهم "صادرات" بتراجع نسبته 9.96%، وجاء إغلاق 32 سهما، بصدارة "الباحة" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 4.96%.





وتصدر "الإنماء" نشاط الأسهم من حيث الكميات والقيم، بـ 16.76 مليون ريال، بلغت قيمتها 346.8 مليون سهم، وأغلق متراجعا 0.77%.





وفيما يخص أسهم "الموازي"، تراجع "أبو معطي" و"ثوب الأصيل" بنسبة 2.9% و2.17%، على التوالي، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات بنهاية الجلسة.





وارتفع المؤشر العام للسوق، بنسبة 1.24%، بنهاية جلسة الخميس، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، ويسجل أعلى مكاسبه في 20 جلسة، بدعم مباشر من قطاعاته الكبرى، وعاد السوق الموازي "نمو" للمكاسب.



