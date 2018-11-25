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محافظ سوهاج يكلف بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:32 م
محافظ سوهاج يكلف بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
جانب من اللقاء
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أبورية حسين
 
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والري لإزالة جميع التعديات على الاراضى الزراعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة التعديات على الارضى الزراعية "الخاصة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء يسرى عبد المنعم خضر سكرتير عام المحافظة، واللواء رافت الفقى مساعد للامن العام، والعقيد هيثم حلمى الرقابة الادارية والمقدم احمد عبد المعطى الامن الوطنى، ومديرى مديريات الزراعة والرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأاوصى الاجتماع بقيام مديرية الزراعة بموافاة الوحدات المحلية ببيانات بالتعديات المطلوب إزالتها، وتجهيز قرارات الإزالة على أن تستمر الموجة لمدة 10 أيام، وتشمل إزالة جميع التشوينات والملاعب المقامة على الارضى الزراعية، ومصادرة الادوات والآلات الموجودة على تلك الأراضي.
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