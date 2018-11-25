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محمد عبد السلام ينتظم في مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:26 م
محمد عبد السلام ينتظم في مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة
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رامي بشاي
 

يشارك محمد عبد السلام مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الجونة ببطولة الدوري الممتاز.


وأصبح اللاعب جاهز لمواجهة الجونة، بعد تعافيه من الإصابة بشد في عضلة السمانة اثناء مباراة الزمالك الأخيرة أمام الداخلية.


ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

المزيد عن: محمد عبد السلام كورة رياضة الزمالك أخبار الرياضة
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