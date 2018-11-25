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"البنوك" تهبط بمؤشر أبو ظبي 0.77% بختام جلسة اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:28 م
البنوك تهبط بمؤشر أبو ظبي 0.77% بختام جلسة اليوم
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نيفين سمير
 
أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة يوم الأحد، على تراجع متأثراً بهبوط أغلب القطاعات أبرزهم العقار والبنوك،والاتصالات فيما خالف الاتجاه قطاع الطاقة الذي حل مرتفعاً وحيداً.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.77% إلى مستوى 4946.48 نقطة.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 1.04% بفعل هبوط سهم بعدما هبط سهم اشراق العقارية بنسبة 2.56%، والدار العقارية بنسبة 0.60%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.81% متأثراً بتراجعات سهم أبوظبي التجاري بنسبة 2.67%،وأبوظبي الاول بنحو 0.55%.

كما انخفض أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% بعد ان هبط سهم اتصالات بنفس النسبة.

وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.41% مدعوماً بأداء سهم طاقة بنسبة 4.08%.

وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 3.99% بعدما هبط سهم الواحة كابيتال بنسبة 4.28%.

وكان سهم أبوظبي الأول الأنشط تداولاً من حيث القيمة بنحو 43.87 مليون درهم، فيما كان سهم أبوظبي الإسلامي الأنشط من حيث الحجم بنحو 7 مليون سهم.

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