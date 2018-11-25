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محافظ سوهاج: إجراء قرعة علنية لتسكين 21 وحدة سكنية بمشروع الأسر الأولى بالرعاية في طهطا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:30 م
محافظ سوهاج: إجراء قرعة علنية لتسكين 21 وحدة سكنية بمشروع الأسر الأولى بالرعاية في طهطا
الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ سوهاج
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أبورية حسين
 
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إجراء القرعة العلنية لتسكين 21 وحدة سكنية لمشروع الأسر الأولى بالرعاية، بقرية نزلة القاضي التابعة لمركز ومدينة طهطا، بحضور ممثلي الوحدة المحلية بطهطا، والإسكان، والتضامن الإجتماعي، والأجهزة المعنية.

وأوضح المحافظ، أن مشروع إسكان الحالات الأولي بالرعاية يأتي ضمن استكمال مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بهدف الارتقاء بمحدودى الدخل، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسكن الصحى المناسب، والحياة الكريمة، التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبه، أكد حسام محمدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إجراء القرعة العلنية بقاعة الاجتماعات بمقر مركز ومدينة طهطا على 21 وحدة سكنية بناحية مجلس قروي القاضي حيث تقدم 87 وانطبقت الشروط والقواعد على 62 حالة اجريت عليهم القرعة العلنية في إطار من الشفافية وتحقيقا لمبدأ العدالة بين المتقدمين، بحضور رئيس مجلس القرية، ورئيس قسم الإسكان، ومسؤولي الشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، والتضامن الإجتماعي.
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