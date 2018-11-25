الأسهم القيادية تهبط ببورصة دبي 0.56% بختام الأحد





نالت ضغوط بيعية على بعض الأسهم القيادية من أداء مؤشر سوق دبي في ختام تعاملات الأحد، فيما خالف سهم إعمار ودبي للإستثمار اتجاه السوق، بفعل الترقب المسيطر على المستثمرين جراء الهبوط التي سجلت الأسواق العالمية والنفط الأسبوع الماضي رغم وجود محفزات حكومية جديدة بشأن تأشيرات الاستثمار بالدولة.





وتراجع المؤشر اليوم بنسبة 0.56%، خاسراً 15.52 نقطة، بالغاً 2739.38 نقطة، متوافقا مع تراجعات الجلسة الماضية.





وتراجعت قيم التداولات إلى 67.36 مليون درهم، مقابل 88.28 مليون درهم خلال تعاملات الجلسة السابقة. كما نزلت الأحجام إلى 55.60 مليون سهم، مقابل 79.37 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية.





ونزل قطاع الخدمات 2.14%، بقيادة سهم أمانات، والذي تراجع 0.9%، وتراجع قطاع التأمين 1.93%، مع تراجع سهم سلامة للتأمين 3.97%.





وهبط قطاع السلع الاستهلاكية 1.65% مع تراجع دي إكس بي 1.84%، وانخفض قطاع البنوك 0.83% مع تراجع الإمارات دبي الوطني 1.1%.





ونزل قطاع الاتصالات 0.59% مع تراجع سهم "دو" بالنسبة ذاتها، كما انخفض قطاعا العقارات والنقل مع تراجع سهما داماك العقارية وأرابتك والعربية للطيران بنسبة 4.33%، و1.76%، و0.96% على الترتيب.





بينما ارتفع سهم دبي للإستثمار 0.69%، وصعد أيضا سهم إعمار العقارية 0.63%.



