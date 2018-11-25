ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأسهم القيادية تهبط ببورصة دبي 0.56% بختام الأحد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:29 م
الأسهم القيادية تهبط ببورصة دبي 0.56% بختام الأحد
طباعة
نيفين سمير
 

نالت ضغوط بيعية على بعض الأسهم القيادية من أداء مؤشر سوق دبي في ختام تعاملات الأحد، فيما خالف سهم إعمار ودبي للإستثمار اتجاه السوق، بفعل الترقب المسيطر على المستثمرين جراء الهبوط التي سجلت الأسواق العالمية والنفط الأسبوع الماضي رغم وجود محفزات حكومية جديدة بشأن تأشيرات الاستثمار بالدولة.

وتراجع المؤشر اليوم بنسبة 0.56%، خاسراً 15.52 نقطة، بالغاً 2739.38 نقطة، متوافقا مع تراجعات الجلسة الماضية.

وتراجعت قيم التداولات إلى 67.36 مليون درهم، مقابل 88.28 مليون درهم خلال تعاملات الجلسة السابقة. كما نزلت الأحجام إلى 55.60 مليون سهم، مقابل 79.37 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية.

ونزل قطاع الخدمات 2.14%، بقيادة سهم أمانات، والذي تراجع 0.9%، وتراجع قطاع التأمين 1.93%، مع تراجع سهم سلامة للتأمين 3.97%.

وهبط قطاع السلع الاستهلاكية 1.65% مع تراجع دي إكس بي 1.84%، وانخفض قطاع البنوك 0.83% مع تراجع الإمارات دبي الوطني 1.1%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.59% مع تراجع سهم "دو" بالنسبة ذاتها، كما انخفض قطاعا العقارات والنقل مع تراجع سهما داماك العقارية وأرابتك والعربية للطيران بنسبة 4.33%، و1.76%، و0.96% على الترتيب.

بينما ارتفع سهم دبي للإستثمار 0.69%، وصعد أيضا سهم إعمار العقارية 0.63%.

المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة العالمية البورصة الخليجية البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
15:30
0
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
0
x
15:15
1
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 3:50:19 PM