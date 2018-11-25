اهلي جدة | مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد جدة بث مباشر اليوم الاحد 25-11-2018 (الدوري السعودي) - كول كورة HD ON

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الاتحاد الأحد في الدوري السعودي للمحترفين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد الاحد 25/11/2018 في الدوري السعودي للمحترفين

تابع لايف مباراة الأهلي والاتحاد مباشر، حيث يدخل الفريق الأهلاوي مباراة ديربي جدة وهو في وضعية تاريخية جيدة للغاية في السنوات القليلة الماضية على حساب جاره فريق الاتحاد، وذلك نظراً لأن فريق الأهلي نجح في تحقيق الانتصار في مباراة ديربي جدة في 3 مباريات من أصل آخر 7 مباريات جمعت بين الجارين. ويعود الفوز الأخير لمصلحة الفريق الأهلاوي في مباراة ديربي جدة إلى يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2017، وحينها نجح الفريق الأهلاوي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

اهلي جدة | مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد جدة بث مباشر اليوم الاحد 25-11-2018 (الدوري السعودي) - كول كورة HD ON

روابط مباراة الاهلي السعودي بث مباشر يوتيوب وعلى مدار تاريخ مباريات ديربي جدة طوال السنوات الماضية وتحديداً في آخر 36 مباراة جمعت بين الجارين على مستوى جميع البطولات، تمكن الفريق الأهلاوي من تحقيق الانتصار في 13 مباراة، كما تمكن أيضاً الفريق الأهلاوي من تسجيل 49 هدفاً في شباك جاره فريق الاتحاد طوال تلك الفترة. ولن يكون تشكيل الفريق الأهلاوي مغايراً عما كان عليه الحال في المباريات الماضية، والذي سيكون على النحو التالي: محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي / باولو دياز / نوح الموسى / عبد الله السعيد / خورادو / عمر السومة / دجانيني.