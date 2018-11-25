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"القومي للمرأة": الإعلام المصري مصدر أساسي للعنف ضد المرأة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:25 م
القومي للمرأة: الإعلام المصري مصدر أساسي للعنف ضد المرأة
جانب من اللقاء
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دينا حسن- محمد رجب
 
قالت ماجدة الشاذلي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الإعلام المصري “مصدر أساسي للعنف ضد المرأة”، لأنه يوصل رسائل وصور سلبية عنها وعن التعامل معها، ويدعم التحرش في صور كوميدية، ويرسل تلك الصور إلي العالم كله، على حد وصفها. جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر “16 يوما نشاط لإنهاء العنف ضد المرأة”، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية اليوم، وعلي مدار 16 يوما..

وأضافت: "مع الأسف الإعلام عرض المرأة بصورة رخيصة"، وقد استندت في حديثها إلى إحدى المسلسلات التي كانت حديث “فيسبوك”، وبها مشهد لأب يضرب الأم أمام أبنائها، وردت هي الضرب بالمثل، متسائلة “هل هذا نموذج يجب طرحه بهذا الشكل السلبي؟.

وتحدثت أن محاولات تمكين المرأة في المجتمع العربي قوبلت بهجوم، بسبب المفهوم الخاطئ أن هذا يعد محاولة لتشجيعها على فرض السيطرة فقط، ولم يفهموا أنها محاولة، لتعزيز مكانتها المجتمعية. 

وأوضحت أن العنف ضد المرأة مراحل، تبدأ أحيانا من حمل الأم ومعاملتها السيئة حينها، وتتدرج في التربية الأسرية وغياب الثقافة عن فترة المراهقة في حياة الفتاة، لانتهاك خصوصيتها ومفهوم ذاتها، ومن ثم في العمل مع إجهاض حقها الوظيفي، والتمييز ضدها في الترقيات.
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