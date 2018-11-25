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بـ"إيد هون".. مريض نفسي يقتله والدته في الخانكة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:23 م
بـإيد هون.. مريض نفسي يقتله والدته في الخانكة
جثة - صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شهدت مدينة الخانكة، اليوم حادثا مأساويا حيث قتل مريض نفسي والدته مستخدمًا "يد هون"،وتم نقلها المستشفي وضبط المجني عليه.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، اخطارا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالقليوبية،يفيد تلقيه إشارة من مستشفى السلام بوصول جثة سيدة في العقد السادس من عمرها مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، وحالتها خطرة.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين من تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة نجل المجني عليها، ويدعى "خ.م45 سنة" عاطل، تعدى عليها بـ"يد هون" إثر إصابته بحالة تشنجات "صرع".

وتبين أنه مصاب بمرض نفسي منذ سنوات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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