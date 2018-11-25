يلا شوت Ittihad بث مباشر الاهلي والاتحاد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH Now

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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي بث مباشر اليوم وسيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة نارية بين أهلي جدة والاتحاد في السادسة والـ40 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري السعودي الممتاز لايف بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد اليوم في الدوري السعودي بدون تقطيع.

ويفتتح ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية أبوابه في السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الحد لاستضافة مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد اون لاين في مباراة ينتظرها عشاق الكرة السعودية كونه واحد من أقوي الديربيات في الدوري السعودي ودائما ماتتسم مواجهات الفريقين بالندية والإثارة، رابط hd بث مباشر مباراة الأهلي امام الاتحاد لايف اليوم KSA.

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ويدخل فريق الاتحاد مواجهة اليوم وهو في واحد من أسوأ مواسمه الكروية عبر التاريخ حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين فقط ولم يحصد سوى نقطتين من تعادلين وتعرض لـ7 هزائم وكان الفريق قد اقال رامون دياز المدير الفني للفريق بعدما كان أحد الأسباب الرئيسية في تدهور مستوى الفريق النمور يسعى لتحقيق فوزه الأول والخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه حاليا خاصة وأن المباراة تقام على ملعبه، ولايوجد مجال للخسارة مجددا اذا مااراد البقاء في الدوري في هذا الموسم، اون لاين مشاهدة مباراة الاتحاد امام الأهلي بث مباشر اليوم في الدوري السعودي بث حصري ولايف.

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على الجانب الأخر يدخل فريق أهلي جدة والذي يتواجد ضمن صفوفه الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي وعينه على النقاط الثلاث من أجل المنافسة على اللقب بعد تعثر الهلال بالتعادل مع الفيصلي ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارت وتعادل وهزيمتين وسيكون الفريق مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب أكثر من المنافسة على اللقب من جديد، شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الأحد 25-11-2018 لايف.

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وتنقل مباراة الأهلي والاتحاد بث حي ومباشر اليوم الأحد عبر قناة KSA1، في السادسة والـ40 دقيقة بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة ويسبقه الاستوديو التحليلي للقاء، مشاهدة مباراة الأهلي vs الاتحاد بث مباشر اليوم الأحد في الدوري السعودي بدون تقطيع.