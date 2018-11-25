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يسعى الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى لقيادة الاهلى نحو تعميق جراح الاتحاد في مباراة "ديربي جدة" التي تجمعهما فى السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "الجوهرة"، في قمة مباريات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدوري السعودي.





يلا شوت HD بلس .. بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي مشاهدة الاتحاد اليوم | كورة ستار | لايف | يلا شوت|اون لاين

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الأخير برصيد نقطتين.





يلا شوت HD بلس .. بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي مشاهدة الاتحاد اليوم | كورة ستار | لايف | يلا شوت|اون لاين

ويتطلع الاهلى لمصالحة جماهيره وإستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الصادمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام القادسية بهدفين دون مقابل، ومواصلة البقاء فى دائرة المنافسة مع ناديا الهلال والنصر على الفوز بلقب الدوري السعودي.







