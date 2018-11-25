"توخيل" يحسم مشاركة مبابي ونيمار أمام ليفربول

أعرب مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، عن اعتقاده بأن نجميه المصابين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، سيكونان قادرين على المشاركة في المباراة المهمة ضد ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل، ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويستعد بطل فرنسا لاستضافة الفريق الإنجليزي في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور مجموعات المسابقة الأوروبية، في مباراة مؤثرة على مصير بطاقتي التأهل الى دور الـ16 عن المجموعة السادسة.





ويتصدر نابولي الإيطالي ترتيب المجموعة برصيد متساو من النقاط مع ليفربول الثاني (6 نقاط)، في حين يحتل سان جرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة فقط أمام النجم الأحمر بلغراد الصربي.





وفي ظل المنافسة المفتوحة في المجموعة، يحتاج سان جرمان لكامل أسلحته في مواجهة ضيفه الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفاز على الفريق الباريسي ذهاباً على ملعب آنفيلد 3-2.





وقال توخل عن لاعبيه اللذين أصيبا مطلع هذا الأسبوع خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما: "الآن أعتقد أنهما قادران على اللعب لأنهما قاما بتمرين فردي على أرض الملعب".





وأضاف في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الذي تبثه قناة "تي أف 1" الفرنسية الأحد: "يتحسنان يومياً، ويتبقى لنا وقت حتى الأربعاء، وهذا أمر جيد بالنسبة إلينا.. أعتقد أنهما سيكونان قادرين على اللعب".





وتعرض نيمار ومبابي للإصابة مع منتخبي بلديهما ضد الكاميرون والأوروغواي على التوالي الثلاثاء (فازا بنتيجة واحدة 1-0) ودياً.





وأصيب البرازيلي بشد في العضلة الضامة للفخذ الأيمن، ومبابي بكدمة في الكتف، بحسب ما أعلن ناديهما، من دون أن يحدد فترة غيابهما.

ولم يشارك الثنائي الضارب في خط الهجوم، في المباراة التي خاضها فريقهما السبت ضد ضيفه تولوز في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتهت بفوز المضيف 1-0، وتابعاها من مدرجات ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.





وحقق سان جرمان بداية مثالية لموسمه محلياً، ففاز في مبارياته الـ14 في الدوري، ويتصدر الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ليون الثاني. ويحتل ليل (26 نقطة) ومونبيليه (25 نقطة) المركزين الثالث والرابع تواليا، ويخوض كل منهما مباراته في المرحلة الرابعة عشرة في وقت لاحق الأحد، فيستضيف مونبلييه رين، ويحل ليل ضيفا على أميان.



