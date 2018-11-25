ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:57 م
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
من الجلسة
طباعة
شيماء الشاهيني تصوير: ولاء غنيم
 
انطلقت منذ قليل، فعاليات الحملة الـ16 ليوم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار"اسمعني" بمشاركة فريق الأمم المتحدة المعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة برئاسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاء ذلك بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى للأمين العام بجامعة الدول العربية، والفنانة يسرا سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة، والفنان التونسى ظافر العابدين. 

بدأ الاجتماع بعرض أهداف الحملة الـ16 ليوم مناهضة العنف ضد المرأة والتعاون بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أنه يحتفل العالم سنويا في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير بمناهضة العنف ضد المرأة.
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 2:10:12 PM