يسرا وظافر العابدين يشاركان في حملة مناهضة العنف ضد المرأة (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات الحملة الـ16 ليوم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار"اسمعني" بمشاركة فريق الأمم المتحدة المعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة برئاسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.





جاء ذلك بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى للأمين العام بجامعة الدول العربية، والفنانة يسرا سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة، والفنان التونسى ظافر العابدين.





بدأ الاجتماع بعرض أهداف الحملة الـ16 ليوم مناهضة العنف ضد المرأة والتعاون بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة.





جدير بالذكر أنه يحتفل العالم سنويا في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير بمناهضة العنف ضد المرأة.