"توسك": الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ على العلاقات مع بريطانيا بعد الخروج

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، خلال مؤتمر صحفي عقب التصديق على خروجا بريطانيا من الاتحاد، الأحد، أن التكتل عازم على الحفاظ على العلاقات مع بريطانيا بعد الخروج.

من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن هناك مشاكل اعترت مفاوضات الوصول لاتفاق خروج بريطانيا.

وشدد جان كلود يونكر على ضرورة توحد أوروبا.

وتابع رئيس المفوضية الأوروبية قائلا في كلمته أن اتفاق بروكسل الأحد سيأخذ بعين الاعتبار مصالح إسبانيا في منطقة جبل طارق.

ووافق القادة الأوروبيون يوم الأحد الموافق لـ25 نوفمبر 2018 على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، انعقاد القمة الأوروبية للتصديق على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن ذلك لن يشكل نهاية المعضلة، فالاتفاق لا يزال بحاجة لموافقة البرلمان، الذي يضم معارضين لتفاصيل "بريكست".

وبعد 18 شهرا من المفاوضات، التي شهدت أيضا مطالبة إسبانيا في اللحظات الأخيرة بضمانات في ما يتعلق بدورها بشأن مستقبل جبل طارق، أقر زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة، شروط الانسحاب ويضعون الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين الاتحاد والمملكة المتحدة.