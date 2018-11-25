"فيكتوري لينك": نسعى لتمكين الشركات الصغيرة من تسويق منتجاتها إلكترونياً

قالت انجي الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك، إن الشركة تشارك للسنة الثانية على التوالي فى معرض CAIRO ICT 2018 بضعف المساحة وبمنتج جديد من فيكتوري لينك، هو عبارة عن حلول للشركات الصغيرة لتسويق منتجاتها من خلال الرسائل القصيرة، واستهداف العملاء المحتملين ببقات تبدأ من 500 جنيه وهو سعر غير متواجد فى السوق المصري.

وأكدت الصبان، في حوارها لـ "الفجر"، أن هذا التوجه من الشركة يأتى في إطار المسئولية المجتمعية ورغبة الشركة فى تنمية المشروعات الصغيرة مساندة لتوجه الدولة فى هذا المجال خصوصا بعد أن وجدت فيكتوري لينك أن معظم عملائها من الشركات الكبيرة والمتوسطة ولا يوجد فرص في هذا السوق للشركات الصغيرة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لـ "VictoryLink" إلى أن الغرض من هذا المنتج تشجيع الشركات الصغيرة على التحول الرقمى للاستفادة من النتائج المتميزة التى يمكن تحقيقها من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت الصبان، أن فيكتوري لينك قامت بإرسال حوالي 800 مليون رسالة لـ 1200 عميل خلال الـ 10 أشهر الماضية ما بين شركات كبيرة ومتوسطة، مشيرة إلى أن شركات النقل عبر تكنولوجيا المعلومات كان لها النصيب الأكبر من الرسائل التسويقية، تليها محلات التجزئة خاصة الملابس الجاهزة والبنوك.

ولفتت الرئيس التنفيذي لشركة VictoryLink إلى أن نسبة النمو التى حققتها الشركة خلال 2018 تتراوح بين 20 إلى 25% .

ويذكر أن شركة فيكتوري لينك بدأت نشاطها الفعلي فى عام 2003، وتندرج تحتها 4 شركات تعمل فى كافة أنواع الدعاية والتسويق الإلكتروني وأهم فرع بالشركة هو "VAS" أوخدمات القيمة المضافة ويمثل الجزء الأكبر من عمل الشركة ويدخل تحته الجانب الترفيهى المتعلق بالمطربين والذي يتم الترويج لهم بالتعاون مع مقدمي خدمات التليفون المحمول فى مصر.

وأكدت الصبان أن أسهل طريقة للتسويق حاليا من خلال الرسائل القصيرة على التليفون المحمول، لارسال العروض والمنتجات الجديدة، مشيرة إلى أن هناك بعض الممارسات السلبية التى يقوم بها بعض العاملين فى الشركات من خلال الحصول على بيانات العملاء وبيعها لشركة أخرى وهى ممارسات سلبية من الموظفين السابقين ببعض الشركات، وهذا يخضع لرقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يضع عقوبات لمثل تلك الممارسات.

وأشارت الرئيس التنفيذ لـ فيكتوري لينك ، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤثر على الرسائل القصيرة ولكن يبقى السعر هو المعيار الأساسي للاختيار كما ان الدراسات اثبتت انه ليس كل رسائل التواصل الاجتماعي يتم قراءتها بينما 98% من الرسائل القصيرة عبر المحمول يتم قراءتها.

وعن الفروع الخارجية للشركة قالت الصبان: "إن فرع دبي يعمل بشكل جيد، أما فرع ليبيا فقد تعطل قليلاً بسبب بعض المشاكل السياسية، وندرس حالياً انشاء فروع جديدة في سلطنة عمان والكويت".

وتابعت الصبان: "فى 2017 كانت حجم استثمارات الشركة 200 مليون جنيه، الرقم لم يزد فى 2018 بأكثر من 25% نتيجة القرارات التى أثرت على سوق المحمول فى مصر ومنها زيادة أسعار كروت الشحن لأن المستهلك لم يعد فى حمل خصم أى رسوم أخرى بجانب زيادة الرسوم على الخطوط".

أما عن التوسع في المحافظات قالت رئيس فيكتوري لينك: "افتتحنا فرع الإسكندرية العام الماضي، وافتتحنا خلال العام الجاري فرع المنصورة وسيتم بنهاية العام الجاري فتح فرع رابع بالغردقة، وعندما أجرينا دراسة تسويقية للتوسع بالمحافظات وجدنا إقبال جديد على خدمة الرسائل ولكن محتاجين حد يعلمهم كيف يوجهون رسالتهم، ورجع الصدى المترتب عليها".

وقالت الصبان، إن تطبيق الجيل الرابع فى مصر يساعد على أن يكون المحتوى غنى أكثر مع استخدام فيديوهات وانميشين ورسوم متحركة، ولكن حتى الأن لم نصل بالمحتوى للمطلوب الذي يتوافق مع تكنولوجيا الجيل الرابع.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لـ فيكتوري لينك، أن شركتها داعمة لتوجه الدولة ورؤية 2030 لدعم التحول الرقمي، وتقديم خدمات أفضل للمواطن ولدينا تعاون مع عدد من الجهات الحكومية منها بنك الإسكان والتعمير فيما يخص التمويل العقاري، بجانب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لمعرفة قيمة الفاتورة، وبتروتريد لمعرفة قيمة فاتورة الغاز، وهيئة السكك الحديدية لمعرفة مواعيد القطارات، بجانب توقيع بروتكول أخير بين وزارة التضامن الاجتماعي وموقع شغلني لتوفير فرص عمل لمستحقى الدعم المتعاملين مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث وفرنا 30 ألف فرصة عمل بجانب ملتقى التشغيل الذي تم تنظيمه بين الوزارة وموقع شغلني، حيث نقوم بإرسال رسائل قصيرة بكل فرص العمل، ونحن نفتح ذراعنا للعمل مع الحكومة ونعتبرها جزء من المسئولية المجتمعية للشركة.

ولفتت الصبان إلى أن الشركة تقوم بانتاج أفلام الكارتون ومنها مسلسل رجال حول الرسول وحقق نسبة مشاهدة عالية وحصل على جائزة فى مهرجان دبي، قائلة: "نحن نحاول من خلال تلك المسلسلات الحفاظ على الهوية الإسلامية والقومية بعيداً عن المسلسلات المدبلجة، وسنقوم خلال رمضان المقبل بانتاج مسلسل جديد".

وهناك خطة لانتاج مجموعة مسلسلات وصنع شخصية كرتونية مصرية جديدة تتوافق مع فكر الأطفال خلال العصر الحالي وتربطهم بالتكنولوجيا الجديدة والابتكار، بلغة سهل قريبة من لغتنا الجميلة، ولكن لأن الكارتون مكلف جداً فى الانتاج لا نستطيع أن ننتج سوى مسلسل واحد سنوياً.