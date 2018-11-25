5 رسائل لـ"السيسي" في افتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات

"قطاع الاتصالات عنصر أساسي في دعم خطط التنمية للدولة ومحرك للاقتصاد التنافسي"، هذا ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الـ 22.

وترصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس خلال افتتاح المؤتمر خلال السطور التالية.

توطين التكنولوجيا في المحافظات سيحقق طفرة بها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إن مصر أولت اهتمام كبير بقطاع الاتصالات، وتم تحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وبناء المدن الذكية، مؤكدًا أن توطين التكنولوجيا في المحافظات سيساهم في إحداث طفرة بها.

صناعة الإليكترونيات إحدى دعائم الاقتصاد المصري

وأكد السيسي في كلمته، على أن المبادرات التي تطلقها الدولة فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا تأتي تأكيدا على حرص الدولة على توطين التكنولوجيا في محافظات مصر، وإقاامة صناعة وطنية للاليكترونيات، والتي تعد إحدى دعائم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه تم تجهيز معمل الأمم المتحدة الأفريقية بأحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة أبناء أفريقيا، ولتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

المصريون واثقون في قدرتهم على استكمال بناء الإنسانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحضارات المتتالية سجلت بحروف من نور الأرث الحضاري الذي ساهم به المصري القديم في تاريخ الإنسانية، مشيرا إلى المصريين واثقين في قدرتهم على استكمال بناء الإنسانية في ظل ما يملكوه من شباب قادر على المشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

وأكد الرئيس على أن الإنسان المصري الركيزة الأساسية في بناء الوطن، حيث قدمت الدولة عدد من المبادرات التي تسعى لاستثمار قدرات شبابنا، وتنمية مهاراتهم.

نستهدف تدريب 10 آلاف مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تزايد في أعداد الملتحقين بمبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل على مدار العامين الماضيين، لافتًا إلى أن الدولة قدمت الدعم لعديد من المبادرات التي تهدف لتعزيز ثقافة الإبداع، وريادة الأعمال لدى الشباب.

وأعلن السيسي، إطلاق مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، وتتولى وزارة الاتصالات تنفيذها بهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية، وتأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.

تعاون بين الاتصالات والصحة لتنفيذ المبادرة الرئاسية

ومن جانبه قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تعمل على إنشاء عدد من المشروعات الضخمة لنشر التكنولوجيا، موضحًا أنهم يعملون على إنشاء منصة اليكترونية للثقافة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر أن الوزارة تعمل على تمكين كافة قطاعات الدولة لتنفيذ برامج التحول الرقمي، بالإضافة إلى العمل على التحول إلى المدن الذكية، مشيرًأ إلى أن هناك سعي لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد بالتعاون مع وزارة الصحة، كما أنهم يبدأون برنامج تأهيل المحندين المتميزين على العلوم الهندسية والتكنولوجية بالتعاون مع القوات المسلحة.