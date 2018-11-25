لجنة المسابقات تبرر تعديل موعد لقاء النصر والهلال في الدوري السعودي (بيان)

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي بيانا ً توضيحيًا بشأن التعديلات التي تمت على مواجهات النصر والهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان نتيجة مشاركاتهما في كأس زايد للأندية الأبطال.

وبررت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي لـ5 أسباب

أولا: ً قرار التعديل تم إعلانه رسميَا بتاريخ 18 أكتوبر 2018.

ثانيا: تم تعديل مواجهات النصر والهلال من قبل لجنة المسابقات، بناء على ما تم رفعه للجنة من قبل الناديين وحسب رغباتهما وموافقتهما.

ثالثا: تقدم نادي النصر بطلب تقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمهة 23 نوفمبر، وتأجيل مواجهته مع الوحدة من السبت 1 ديسمبر إلى الأحد 2 ديسمبر.

رابعا: تقدم نادي الهلال بطلب تأجيل مواجهته مع نادي أحد من يوم الجمعة 30 نوفمبر إلى يوم الأحد 11 ديسمبر، مع تقديم مباراة النصر من يوم السبت 8 ديسمبر إلى يوم الجمعة 7 ديسمبر، وتأخير مواجهته مع الحزم من يوم الخميس 13 ديسمبر إلى يوم السبت 15 ديسمبر.

خامسا: وافقت اللجنة على طلبات الناديين المشار إليهما، في حين تم رفض طلب نادي الهلال بتقديم مواجهته مع نادي النصر لوجود مباراة للنصر مع الوحدة يوم الأحد 2 ديسمبر، وبذلك طلب الهلال أن تكون مباراته مع أحد يوم الاثنين 12 ديسمبر فتم اعتمادها.

وتؤكد لجنة المسابقات أنها تعمل لما فيه مصلحة الكرة السعودية، وأنها على مسافة واحدة من جميع الأندية دون تفريق أو تمييز