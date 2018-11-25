بلس HD | بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي يلا شوت اليوم الاحد 25-11-2018 دوري جميل





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بلس HD | بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي يلا شوت اليوم الاحد 25-11-2018 دوري جميل





موعد مباراة الاتحاد والاهلي اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : فهد العتيبي

الساعة : 6:40 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:40 مساء بتوقيت السعودية





بلس HD | بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي يلا شوت اليوم الاحد 25-11-2018 دوري جميل