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بعد حلا شيحة.. فنانة مصرية شهيرة تخلع الحجاب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:42 م
بعد حلا شيحة.. فنانة مصرية شهيرة تخلع الحجاب
حلا شيحة
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الفجر الفنى
 
تسبب ظهور الفنانة هالة فاخر، دون حجاب، في برنامج “اللعيب” على فضائية “إم بي سي مصر”، في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هالة، أعلنت منذ سنوات عن ارتدائها الحجاب، ثم بدأت تتخلى عنه، على طريقة الفنانة صابرين، من خلال ارتداء شعر مستعار “باروكة”، في الأعمال الفنية التي تشارك فيها، ثم تعود وترتديه مرة أخرى حتى ظهرت اخيرا بالشعر المستعار للمرة الأولى إعلاميًّا.

وجاء ظهورها بشعر مستعار لونه أحمر، ليثير عاصفة من الجدل، وانهالت الانتقادات عليها، حيث اتهمها النشطاء بأنها تدَّعي أنها محجبة في الوقت الذي لا تلتزم فيه بمقاييس الحجاب ومعاييره في أي ظهور لها.
المزيد عن: هالة فاخر خلع الحجاب حلا شيحة
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