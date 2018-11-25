بعد حلا شيحة.. فنانة مصرية شهيرة تخلع الحجاب

وكانت هالة، أعلنت منذ سنوات عن ارتدائها الحجاب، ثم بدأت تتخلى عنه، على طريقة الفنانة صابرين، من خلال ارتداء شعر مستعار “باروكة”، في الأعمال الفنية التي تشارك فيها، ثم تعود وترتديه مرة أخرى حتى ظهرت اخيرا بالشعر المستعار للمرة الأولى إعلاميًّا.





وجاء ظهورها بشعر مستعار لونه أحمر، ليثير عاصفة من الجدل، وانهالت الانتقادات عليها، حيث اتهمها النشطاء بأنها تدَّعي أنها محجبة في الوقت الذي لا تلتزم فيه بمقاييس الحجاب ومعاييره في أي ظهور لها.