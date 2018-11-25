مهاجم بوكا جونيورز: يريدون منح الكأس لريفر بليت

أطلق داريو بينيديتو، مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني، تصريحًا مقتضبًا مثيرًا للجدل، عقب تأجيل مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، أمام ريفر بليت.

ونقلت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية تصريح داريو، أثناء خروجه من ملعب "لا مونيمونتال"، حيث قال: "يريدون منح الكأس لريفر بليت، لأن لديه قوة كبيرة داخل الكونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)".

وكان كارلوس تيفيز، زميله في البوكا، قد صرح بأن الفريق تعرض لضغوط كبيرة من الاتحاد الدولي والكونميبول من أجل خوض المباراة رغم الإصابات التي وقعت في صفوفه.

وقرر الكونميبول تأجيل المباراة لليوم الأحد، بسبب اعتداء جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز، بالحجارة والغاز مسيل للدموع قبل دخولها ملعب "لا مونيمونتال"، مما تسبب في إصابة بعض اللاعبين.



