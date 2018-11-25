قائد بوكا جونيورز: حفل السوبر كلاسيكو تحول إلى حرب

ندد قائد بوكا جونيورز بابلو بيريز، بتعرض حافلة فريقه لهجوم من قبل مشجعي ريفر بليت في طريقها لملعب "المونيمومنتال" لخوض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين الفريقين والذي تقرر تأجيله، مشيرا إلى أن ما كان يفترض أن يكون حفلا بات حربا.





وقال بيريز للصحفيين لدى مغادرته ملعب المونيمومنتال بعد تأجيل لقاء السوبر كلاسيكو إلى اليوم الأحد "هذا كان يجب أن يكون حفلا ولكن يبدو أننا نأتي للحرب".





وأصيب بيريز في عينه جراء تهشم نوافذ الحافلة نتيجة الحجارة التي ألقاها المشجعون، لكنه أكد أنه "في حالة جيدة".





وتعرضت حافلة بوكا للرشق بالحجارة والزجاجات أثناء توجهها لملعب "المونيمومنتال"، كما أبدى عدد من لاعبي الفريق استياءهم من تعرضهم للغاز الحارق، الذي استخدمته قوات الأمن لتفريق المعتدين.



