مجلس إدارة "صلالة للموانئ" العمانية يعين رئيساً تنفيذياً جديداً





عين مجلس إدارة شركة صلالة لخدمات الموانئ (SPSI)، المدرجة بسوق مسقط، رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.





وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أن رئيسها التنفيذي الجديد مارك هاردمان، يبدأ توليه الفعلي رئيساً تنفيذي للشركة في 1 يناير من العام المقبل.





وأضافت الشركة أن العامري يتمتع بخبرة 23 عاماً في مجال الشحن وقطاع الموانئ، وعمل في عدة دول هي جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.





وكان مجلس إدارة الشركة وافق على استقالة الرئيس التنفيذي السابق لها أندرو داوس، بعد أن تقدم باستقالته في بداية أغسطس الماضي، لأسباب شخصية.





وتحولت الشركة للخسائر خلال الربع الثالث من عام 2018، لتتكبد 2.68 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 2.46 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.



