شاهد Arsenal| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم 25-11-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم 25-11-2018 في الدوري الانجليزي

شاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم وسيكون عشاق اللاعب المصري محمد النني نجم الأرسنال على موعد مع ظهور جديد، عندما يستضيف فريق بورنموث ضيفه أرسنال في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 25-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي، شاهد بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث اليوم الأحد في البريميرليج.

مشاهدة مباراة ارسنال اليوم بدون تقطيع على ملعب فيتنس فيرست يدخل فريق بورنموث مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز يدفعه للارتقاء في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي حيث يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين بينما خسر 4 مباريات، وكان بورنموث قد خسر في أخر مبارياته أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد وسيسعى اليوم أبناء المدرب إيدي هاو لاقتناص نقاط المباراة الثلاث على ملعبهم، رابط hd مشاهدة مباراة أرسنال ضد بورنموث بث مباشر اليوم اون لاين.

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم 25-11-2018 في الدوري الانجليزي

أرسنال يدخل مباراة اليوم بحثا عن تعويض فقدانه لنقطتين ثمينيتين في مشوار الصراع على الأربعة الكبار في البريمير ليج بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام ولفرهامبتون بهدف لكل فريق ويحتل المدفعجية المركز الخامس برصيد 24 نقطةوسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا ويسعى للقفز للمركز الرابع على حساب تشيلسي الذي تلقى أول هزيمة له بالدوري بالأمس امام توتنهام بثلاثية نظيفة، ويعول إيمري كثيرا على مجموعة من اللاعبين المميزين للفريق في مقدمتهم الألماني مسعود أوزيل وأوباميانج، الآن بث مباشر مباراة أرسنال ضد بورنموث بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم 25-11-2018 في الدوري الانجليزي

وسيتواجد النجم المصري محمد النني ضمن قائمة أرسنال في مباراة اليوم ومن المنتظر أن يشارك في خط وسط المدفعجية في المباراة، ولن يقبل المدفعجية بأي تعثر في مواجهة اليوم وتنقل بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة في بث حي ومباشر يسبقه الأستوديو التحليلي للبريمير ليج، شاهد لايف مباراة أرسنال وبورنموث اليوم الأحد beIN SPORTS HD بدون تقطيع.