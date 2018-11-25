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اصطدام طائرتين في مطار "جنة" الدولي بباكستان

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:41 م
اصطدام طائرتين في مطار جنة الدولي بباكستان
اصطدام طائرتين - أرشيفية
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وكالات
 

اصطدمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) بطائرة أخرى كانت متوقفة في إحدى ورشات مطار "جنة" الدولي بمدينة كراتشي جنوبي البلاد، حسب وسائل إعلام محلية.

 

ونقلت قناة (جيو) التلفزيونية الناطقة بلغة الأوردو، ليلة السبت، عن مصادر محلية قولها إن محرك طائرة من طراز (أي تي آر) اشتغل فجأة أثناء قيام ميكانيكي بإصلاحه وهي في ورشة لصيانة الطائرات، ولم يستطع السيطرة عليها، فتحركت وضربت طائرة أخرى كانت متوقفة على مقربة منها.

 

وأصيب أحد محركي الطائرة الأولى وخزان وقودها بضرر بالغ بسبب الحادث.

 

ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى خلال حادث الاصطدام هذا، وأعلنت حالة طوارئ في المطار، وتم استدعاء فرق الإطفاء، فيما لم تتعرض أي من الطائرتين لاحتمال نشوب الحريق.

 

وأشارت التقارير إلى أن الوضع تحت السيطرة، وبدأت التحقيق لكشف أسباب الحادث.

 

المزيد عن: مطار جنة الدولي مدينة كراتشي باكستان اصطدام طائرتين
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