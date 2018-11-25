رسميا.. الوحدة يقيل مدربه لسوء النتائج

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن إقالة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب من منصبه، حسب بيان صحفي أصدره النادي على موقعه الرسمي اليوم الأحد.





وقال النادي في بيانه: "تعلن شركة الوحدة لكرة القدم أنه قد تم الاجتماع مع مدرب الفريق الأول لورينت ريجيكامب وتمت مناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق في مسابقة دوري الخليج العربي".





وتابع النادي: "اتفق الطرفان بأن هذه النتائج لا ترقى إلى الإمكانات التي تم توفيرها للفريق، مؤكدين بضرورة إحداث تغيير وبث روح جديدة بعد سلسلة التراجعات التي حدثت في الفترة الأخيرة، لاسيما أنه خُطط للفريق وفقاً للإمكانيات المتوفرة المنافسة على كافة البطولات للموسم 2018-2019، وخاصةً بعد حصوله على بطولة السوبر في مستهل الموسم الرياضي الحالي".





وأضاف الوحدة أيضاً: "تقدمت الشركة بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في إدارة الشئون الفنية للفريق، مقدرين جهوده وجهود جهازه الفني، وعلى البطولات التي حصل عليها الفريق أثناء توليه هو وجهازه الفني".





وذكر النادي أيضاً: "تقدم المدرب بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والجهاز الإداري واللاعبين على الفترة التي قضاها معهم، متمنياً للفريق كل التوفيق".





وكشفت الشركة عن أنها تدرس تسمية المدرب الجديد للفريق، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على أي اسم، وأن ما يتم تداوله من أسماء حالياً لا صحة لها.





يذكر أنه تم تداول اسم المدرب الإماراتي مهدي علي لتولي المهمة، إضافة إلى المدرب السابق للجزيرة، الهولندي هينك تين كات.



