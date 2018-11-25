السيسي: نستهدف تدريب 10 آلاف مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تزايد في أعداد الملتحقين بمبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل على مدار العامين الماضيين.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إلى أن الدولة قدمت الدعم لعديد من المبادرات التي تهدف لتعزيز ثقافة الإبداع، وريادة الأعمال لدى الشباب.





وأعلن السيسي، إطلاق مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، وتتولى وزارة الاتصالات تنفيذها بهدف تدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية، وتأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.



