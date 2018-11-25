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عاجل.. إحالة ميزانية الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:36 م
عاجل.. إحالة ميزانية الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات
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علي نبوي
 
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، أمس السبت عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية بحضور 2771 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق الباب في السابعة مساء.

وفوضت اللجنة مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث يتم إحالتهم للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات.

وكانت أعمال الجمعية العمومية للنادي قد عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، ولم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يوم الجمعة بحضور 2554 عضواً، حيث كان يستلزم مناقشة جدول الاعمال حضور 50 % +1 من إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لها التسجيل البالغ 164936 عضوا.

وفي الاجتماع الثاني أمس السبت كان مُقرراً حضور 10 % أو خمسة آلاف عضوٍ؛ أيهما أقل ولم يكتمل النصاب القانوني، بعد تسجيل 2771 عضوا.
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