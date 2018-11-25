عاجل.. مصادر بـ"رئاسة كوم حمادة" تكشف سبب غرق "معدية البحيرة"





أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نقل جثث ضحايا غرق معدية بترعة الرياح البحيري بكوم حماده إلى مستشفى شبين الكوم، وتم حجزهم في ثلاجات حفظ الموتى.





وصرحت مصادر مسؤولة بمركز ومدينة كوم حمادة بالبحيرة، بأن قيام سائق المركب التي غرقت بعد فجر اليوم في ترعة الرياح البحيري، بتحميل 12 فردًا زيادة عن معدل الركوب، والتي من المقرر أن حمولتها 8 فقط، كان سببًا رئيسيًا في غرقها، مشيرة إلى أن المركب الذي غرق ملك ورثة قطب مهدي جودة ورخصتها صادرة من مديرية الطرق بالبحيرة ويحمل رقم "119 در" بتاريخ 13 إبريل لسنة 2017 وتنتهي يوم 12 إبريل لسنة 2019.





وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثث 5 أشخاص من ترعة الرياح البحيري بكوم حمادة، وإصابة 17 آخرين، أثناء نقلهم من قرية كوم شريك بكوم حمادة لمدينة السادات بالمنوفية.



