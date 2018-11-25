فحص طبي لوليد أزارو لحسم موقفه من لقاء المقاولون العرب

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق سيخضع لفحص طبي أخير قبل مران الغد؛ لحسم موقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب.





وأضاف أن اللاعب أدى اليوم تدريبات تأهيلية، لكنه مازال يشكو من تورم في منطقة وجه القدم وهو ما أعاقه عن ارتداء حذاء الكرة.





وأوضح أن هناك محاولات لتجهيز اللاعب لمباراة المقاولون، وستبقي هذه المحاولات مستمرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث يحسم الفحص الطبي غدا موقفه من المباراة .





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



