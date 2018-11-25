يحل أرسنال ضيفا على بورنموث اليوم، مع الأمل بأن يخرج من دوامة التعادلات التي سقط فيها خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، ضمن منافسات المرحلة الـ 13 بالدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال، المركز الخامس في الترتيب خلف توتنهام، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي.

وأخفق المدفعجية، في التأهل لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا لموسمين متتاليين، حيث احتل المركز السادس، والخامس على الترتيب، في آخر عامين.

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ويهدف أوناي إيمري، لإعادة آرسنال إلى دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب الإسباني، يرى أنَّ المهمة لن تكون سهلة، حيث تشتد المنافسة بين أندية الدوري الإنجليزي، على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.





بطاقة مباراة ارسنال وبورنموث

بورنموث Vs آرسنال. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : فيتنس فيرست ستديوم . المعلق : خالد الغول . HD يلا شوت Arsenal| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 2 HD ماتش موعد مباراة ارسنال وبورنموث 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:30 مساءاً بتوقيت مصر . 3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 3:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 3:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 3:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:30 مساءاً بتوقيت العراق . 3:30 مساءاً بتوقيت السودان . 4:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:30 مساءاً بتوقيت تونس . 2:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 4:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 5:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:30 مساءاً بتوقيت قطر. 1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بورنموث: "ابتعدنا عن دوري الأبطال لمدة عامين. وصل الدوري الممتاز إلى مستويات أخرى الآن بوجود فرق كبيرة، والضغوط كبيرة علينا".





وتابع: "هدفنا الأول اللعب في أوروبا، في دوري الأبطال. نرغب في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، لكنها لن تكون مهمة سهلة. سنبذل قصارى جهدنا في التدريبات للاقتراب من الأربعة الأوائل".





وقاد إيمري، الذي تولى المسؤولية، خلفا للمدرب آرسين فينجر قبل انطلاق الموسم، آرسنال إلى التحسن بعد بداية بطيئة، حيث لم يخسر النادي الآن في آخر 16 مباراة في كل المسابقات.

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وقال المدرب، إنه يتوقع المزيد من الفريق الذي تعادل في آخر 3 مباريات في الدوري.





وأضاف إيمري: "نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وأن نتحسن خططيا وفرديا وجماعيا وذهنيا، لكننا نسير بالفعل في هذا الاتجاه".





وتابع: "امام بورنموث سنواجه اختبارا كبيرا لمدى قدرتنا على التطور، ومن المهم جدا أن نظهر لجماهيرنا قوتنا الذهنية".

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