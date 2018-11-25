على غرار فيلم "الجريمة الضاحكة".. التفاصيل الكاملة لاعترافات الأب وابنته بمقتل "طالب الرحاب"

على غرار فيلم "الجريمة الضاحكة"، بطولة الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان أحمد مظهر، نفذ المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة، جريمة قتل، في 19 أغسطس الماضي، للتخلص من خطيب ابنته، في شقته بالرحاب، من خلال حفر حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق، بمساعدة آخرين.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

إحالة المتهمين للجنايات

كان النائب العام أحال المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة، وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين والد حبيبة والمجني عليه بالاتفاق على قتله، واستأجروا شقة بمدينة الرحاب واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة حبيبة خطيبته واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة أعدها المتهم الأول "والد حبيبة" وسرقوا متعلقاته بعد قتله.

اعترافات المتهم الأول

وكشفت اعترافات المتهم الأول والد خطيبة المجني عليه في تحقيقات النيابة، أنه كان يفكر في قتل خطيب أبنته منذ أكثر 3 شهور، مؤكدًا أنه خطط لجريمته بعد مشاهدته فيلم "الجريمة الضاحكة" للفنان الراحل أحمد مظهر، وأنه اتفق مع سائقه على إحضار 4 بودي جارد لمعاونته في تنفيذ جريمته، حيث أكد على قيام المتهمين الأربعة الآخرين بالاشتراك معه بالفعل في تكتيف وشل حركة المجني عليه، والسيطرة عليه مما سهل له قتله دون أي مقاومة منه، وقبل ذلك اتفق مع ابنته على استدراج المجني عليه.

كواليس مقتل الشاب بسام

وكشفت تحريات المباحث، في واقعة مقتل الشاب "بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد خطيبته حبيبة، أن المتهم الرئيسي "أشرف "، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية ، وهو ما اكتشفه المجني عليه، وخوفا من افتضاح أمره قرر قتل المجني عليه، من خلال تأجير شقة بالرحاب ٢ بمجموعة ١٢٨ عمارة ٨ شقة ٣، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باستدراج الشاب وقتله بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشبي، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح منها، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.

تقرير الطب الشرعي يكشف كذب الأب

ورغم تصريحات المتهم الأول، بأنه قتل "بسام"، دفاعًا عن الشرف، إلا أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة "حبيبة"، في القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي، المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالب الرحاب"، ثبت خلو ظاهر عموم جسم المتهمة من أي آثار أو مظاهر إصابة تشير إلى حدوث عنف جنائي أو تماسك أو تجاذب.

وأشار تقرير الطب الشرعي، أنه بفحص المتهمة موضعيًا تبين أن المتهمة "بكر" لم تحدث لها واقعة جنسية.

كواليس الخلافات

وأشارت التحقيقات إلى أن الخلاف الذي كان بين المتهم الأول والمجني عليه يرجع لقيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن عليه، واعترف المتهم الأول تفصيليا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة مع باقي المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة وكيفية ارتكابها في مكان الحادث أمام النيابة العامة.

تأجيل أولى جلسات المحاكمة

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار لطفي سالمان تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب، وكان من ضمن المتهمين خطيبة المجني عليه، ووالدها، لـ23 ديسمبر، لتعذر حضور المتهمين.