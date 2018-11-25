حمدي النقاز يعود لتشكيل الزمالك أمام الجونة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على عودة حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق للتشكيل الأساسي في مباراة الجونة المقبلة المقرر لها غدا الاثنين في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وكان اللاعب خارج قائمة مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية في الدوري بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة هو وزميله لاعب الوسط فرجاني ساسي بعد المشاركة مع المنتخب التونسي في مباراة المغرب الودية.





ومن المقرر أن يعود فرجاني ساسي للمشاركة اساسيا في خط الوسط على حساب محمود عبد العزيز الذي شارك في لقاء الداخلية الأخير في الجولة الخامسة عشر للدوري.





ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم الأحد بالتجمع الخامس عقب خوض المران الختامي في الرابعة عصر اليوم استعدادا للقاء الجونة.