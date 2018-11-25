أيهما أكثر إفادة.. شرب المياه المعدنية أم مياه الصنبور؟!

يتكون جسم الإنسان من 65% من الماء، ولتفادي المشاكل الصحية يجب تزويد الجسم بالمياه، ولكن يكمن السؤال هنا أيهما أكثر إفادة مياة الصنبور ام المياه المعدنية؟!





في الواقع، تعتمد جودة المياه التي يتم تزويدك بها في منزلك على المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها، ولسوء الحظ، فالمناطق ذات النشاط الزراعي والصناعي المكثف تكون المياه فيها ذات جودة سيئة بسبب مخلفات هذه الأنشطة من مبيدات، نترات ومعادن ثقيلة التي تتسرب الى المياه الجوفية.





ويمكن أن يؤدي أيضا محتوى الرصاص في بعض المنازل أيضًا إلى مشاكل صحية، ففي الماضي ، كان الرصاص، بسبب سهولة التعامل معه، يُستخدم لصنع أنابيب المياه. ومع ذلك ، فقد ثبت أن الرصاص يتسرب إلى الماء ، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر لهذه المياه الملوثة إلى التسمم بالرصاص ، وهو أحد أسباب التخلف العقلي لدى الأطفال.





لمعرفة محتوى الرصاص في مياه منزلك، من الممكن إجراء تحليلات لدى شركات متخصصة. وإذا كان معدل الرصاص مرتفعًا للغاية ، يمكنك طلب استبدال انابيب المياه بأخرى أقل احتواءا على الرصاص.





الخيار الآخر هو استهلاك المياه المعبأة في القناني.حيث تتباهى الشركات المصنعة بفضائل المياه المعدنية أو مياه الينابيع. الماء الذي يتم بيعه في القناني يخضع لمراقبة صارمة وهذا ما يجعله ذو جودة عالية. ومع ذلك، فقد أظهر الباحثون مؤخراً في جامعة ولاية نيويورك أن البلاستيك الذي يشكل القناني يتسرب الى الماء. ومن المعروف أن العديد من المكونات الموجودة في البلاستيك لها تأثير ضار على الصحة.



