عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب طويلة لمحمد الشناوي للإصابة

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة، وهو الأمر الذي يستلزم حاجته إلى ٣ أسابيع لإعلان جاهزيته.



