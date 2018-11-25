عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب طويلة لمحمد الشناوي للإصابة
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:26 معلي نبوي
أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة، وهو الأمر الذي يستلزم حاجته إلى ٣ أسابيع لإعلان جاهزيته.
وأوضح خالد محمود سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة من المباريات.
ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري.
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