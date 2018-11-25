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بتأكيد من معهد الرصد الجوي.. تواصل التقلبات المناخية إلى آخر فصل الخريف

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:14 م
بتأكيد من معهد الرصد الجوي.. تواصل التقلبات المناخية إلى آخر فصل الخريف
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مروى الجلاصي
 
أفاد المعد الوطني للرصد الجوي منذ قليل، بأن الأجواء المناخية لليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، ما تزال متقلبة مع وجود مؤشرات الأمطار الرعدية والمتفرقة، التي تتواصل بمناطق الشمال بفاعلية الأمس أي بكميات ضعيفة إلى متوسطة، كما قد تشمل أقصى الجنوب الشرقي أي شرق مدنين وتطاوين.

و أشار المعهد إلى توقعهم تسجيل انخفاض في الحرارة، مع هبوب قوي للرياح الغربية التي تصل سرعتها إلى 70 كم/س قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية.

أما بالنسبة للبحر، فقد أكد المعهد على أنه سيكون مضطربا إلى شديد الإضطراب.

و أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، بأن التوقعات تشير إلى "تواصل الأجواء مبدئيا على نفس الوتيرة خلال آخر أيام فصل الخريف الذي سيغادرنا مع دخول الأسبوع القادم إستناداً إلى التقويم الفلاحي".
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