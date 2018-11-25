عاجل - السعودية| أمير حائل يهدي طفلًا متفوقًا ساعته الشخصية

أهدى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الطفل فرحان بن حمدان الشمري، ساعته الشخصية؛ لتفوقه الدراسي.



وكان الأمير عبدالعزيز في جولة غير رسمية بعد هطول الأمطار على مدن ومحافظات حائل في الإجازة الأسبوعية.



وزار أمير حائل منزل والد الطفل فرحان في قرية الحيانية، التي تبعد 270 كيلو مترًا عن مدينة حائل، وقدم ساعته الشخصية كهدية له.



ورفض الطفل ببراءة الهدية، "كردة فعل يقوم بها رجال القبائل عند تقديم الهدايا لهم من باب التقدير والاعتزاز"؛ لكن الأمير أصر على تقديم الهدية للطفل.



وكان الأمير عبدالعزيز قدم هدايا شخصية للمتفوقين والمميزين، آخرها قلمه الذي أهداه للطالب فهد الشمري؛ لتفوقه في المعهد الصناعي بحائل.





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