محمد صلاح.. من السجدة إلى أشهر مقلد في العالم (صور)

تحول محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من السجدة عبر كل هدف إلى محاولات تقليد نجوم الكرة العالمية داخل الملعب وخارجه.





نقدر احتفالات محمد صلاح وأفراحه لكنه الآن نجم عالمي ينافس كبار أوروبا وترشح معهم لجائزة أفضل لاعب في العالم لذلك يجب أن تكون له احتفالاته وتقاليعه الخاصة حتى لو كان الاستغناء عن السجدة رغم أننا ما زلنا نتذكر الأطفال الإنجليز عندما كانوا يقلدون سجدة الفرعون المصري في الملاعب الأوروبية.









محمد صلاح وراموس





قلد الفرعون المصري سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني في طريقة الاحتفال عقب هدفه في مباراة واتفورد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.





وذهب البعض إلى أن محمد صلاح باحتفاله أمام واتفورد يشير إلى رقم 6 عدد الأهداف التي سجلها في هذا الفريق.





محمد صلاح ورونالدو





ظهر محمد صلاح في أحد التدريبات عاري البطن ليظهر عضلاته على طريقة كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.





وكرر محمد صلاح الواقعة عقب خلع فانلته بعد هدفه مع منتخب مصر في مرمى تونس بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.





محمد صلاح وميسي





استنسخ محمد صلاح احتفال ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برفع يديه بجوار خط المرمى.





محمد صلاح وجاريث بيل





نشر محمد صلاح صورة يستعرض فيها حذاءه الجديد على طريق جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني





محمد صلاح وبلاي بوي





ظهر محمد صلاح في إعلان ضد مجلة بلاي بوي الإباحية الشهيرة على طريقة نجوم أوروبا





محمد صلاح والزحلقة





غير محمد صلاح طريقة احتفاله في إحدى المرات إلى الزحلقة التي عرضته للإصابة رغم أنها مقبولة في ملاعب العالم.











