فرجاني ساسي يعتذر لجماهير تونس (صورة)

وجه الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، رسالة إلى جماهير تونس بعد الأشارة التي خرجت منه عقب تغييره في لقاء نسور قرطاج والمغرب الودي.





ونشر "ساسي" صورة له بقميص المنتخب المغربي عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: " أول حاجة نحب نعتذر للشعب التونسي و زملائي خاصة فراس شواط على الي صار في ماتش المغرب، أما نحب نفسر الي هاذيكا ماهيش قلة احترام على قد ماهي غيرة عالمريول و حب لتونس".





وأضاف: "زوز خساير ورا بعضهم بعد ما كنا في القمة حاجة توجع و اي واحد يغير على بلادو بش تقلقو و انا كانت ردة الفعل متاعي هذيكا على خاطر حسيت روحي كنت ناجم نعاون صحابي، نعتذر مرة أخرى من أي واحد يحب تونس و قلقو الي عملو فرجاني والحاجة الوحيدة الي نقولها راني نحب بلادي و نغير عالمنتخب برشا و هذا الي خلاني نعمل هكاكة، تحيا تونس".





يذكر أن المنتخب التونسي لكرة القدم، كان قد تلقى هزميتين هذا الشهر، الأولى من المنتخب المصري في إطارالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، و الثانية على يد المنتخب المغربي في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب رادس.





