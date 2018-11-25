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عاجل.. أول ظهور لـ فاروق الفيشاوي بعد خضوعه للعلاج من السرطان

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:08 م
عاجل.. أول ظهور لـ فاروق الفيشاوي بعد خضوعه للعلاج من السرطان
فاروق الفيشاوي
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الفجر الفنى
 
بابتسامة محارب، ظهر الفنان فاروق الفيشاوى بعد خضوعة للعلاج من مرض السرطان، برفقة العديد من الفنانين منهم الفنانة دنيا عبد العزيز وسامح السريطى، وكمال أبو رية وهانى مهنى

وكانت قد نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورتها برفقة الفنان فاروق الفيشاوى من ضمنهم الفنان سامح السريطى ولفيف من الفنانين المقربين منهم.

يذكر أن النجم فاروق الفيشاوى، كان قد أعلن مرضه بالسرطان خلال مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وأشار إلى أنه علم بحقيقة إصابته بمرض السرطان منذ أقل من شهرين، بعدما أخبره طبيبه المعالج بذلك، عقب إجرائه عدة تحاليل وكشوفات طبية طلبت منه.
عاجل.. أول ظهور لـ فاروق الفيشاوي بعد خضوعه للعلاج من السرطان
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