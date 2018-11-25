عاجل - السعودية| انحراف شاحنة يسبب كثافة مرورية بجسر المينا في جدة

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نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلى وجود كثافة في الحركة المرورية بجسر المينا بمحافظة جدة، وتحديدًا دوار الفلاح باتجاه الشمال؛ بسبب انحراف شاحنة عن الطريق وتعطلها.



وأوضح المركز أن الجهات المختصة تباشر الحالة وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر.



