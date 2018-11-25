على ملعب فيتنس فرست الخاص بنادي بورنموث، نتابع اليوم مباراة هامة في الدوري الانجليزي الممتاز، بين نادي أرسنال ونادي بورنموث،ـ في استكمال الأسبوع الثالث عشر من الدوري الانجليزي الممتاز، ونرصد لكم نتائج الفرق في المواجهات المباشرة سابقًا وروابط المشاهدة الخاص بالمباراة ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، وترتيب الفرق.

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم الأحد 25/11/2018 الدوري الانجليزي الممتاز وترتيب الفرق

نادي أرسنال الانجليزي يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة، من أصل 12 مباراة خاضها النادي، وفاز في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مبارتين، بينما نادي بورنموث، يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة، من أصل 12 مباراة خاضها النادي، وقد فاز ست مباريات وتعادل في مبارتين، وخسر في أربع مباريات، ونرصد لكم كل جديد.

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم الأحد 25/11/2018 الدوري الانجليزي الممتاز وترتيب الفرق

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث

نتائج الفريقين المباشرة، توضح تفوق أرسنال بشكل كبير، حيث التقي الناديين في ثمان مناسبات، فاز أرسنال بأربع لقاءات، وتعادل الفريقان في ثلاثة لقاءات، وفاز بورنموث في لقاء واحد فقط، ونتابع معكم روابط المشاهدة حين توافرها، كونوا معنا وتابعونا الآن.

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم الأحد 25/11/2018 الدوري الانجليزي الممتاز وترتيب الفرق

رابط مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث

نقوم بتوفير رابط مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث حين توافره من المصدر، كونوا معنا وتابع المقال الآن.





موعد مباراة ارسنال وبورنموث

تقام المباراة اليوم الأحد 25/11/2018 في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز:

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم الأحد 25/11/2018 الدوري الانجليزي الممتاز وترتيب الفرق

المباراة: أرسنال وبورنموث

البطولة: الأسبوع 13 من الدوري الانجليزي

التوقيت: الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مكة

القناة الناقلة: بي ان سبورت إتش دي 2

الملعب: فيتنس فرست (بورنموث)

حكم المباراة: كريج باوسون

تعليق: خالد الغول

ونرصد لكم كل جديد حول المباراة الهامة في الدوري الانجليزي اليوم.