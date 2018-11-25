مؤشر أبو ظبي يترجع 0.26% بالتعاملات الصباحية





شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي في مطلع تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الاسبوع، تراجعاً متأثراً بهبوط قطاع العقارات والبنوك، في ظل ارتفاع لقطاع الطاقة.





وبحلول الساعة 7.15 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.26% الى مستوى 4971.77 نقطة، ليفقد من خلالها 12.98 نقطة.





وجرى التعامل على 6.81 مليون سهم، وبقيمة 23.78 مليون درهم موزعين على310 صفقة.





وتراجع معظم الأسهم بالسوق باستثناء سهم دانة غاز المرتفع بنسبة 0.97%.





وفي المقابل تراجع بالمؤشر كل من قطاع البنوك بنسبة 0.69%، بفعل هبوط سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.46%.





وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.38% بعد أن هبط سهم إشراق العقارية بنسبة 0.85%.





وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% بعد تراجع سهم اتصالات بنفس النسبة.





وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 2% بفعل هبوط سهم الواحة كابيتال المتراجع بنسبة 2.14%.





وكان سهم أركان الأكثر تراجعاً بنسبة 7.43%.





وتصدر بنك أبوظبي الأول التداولات بنحو 16.54 مليون درهم، فيما كان سهم أبوظبي الإسلامي الأكثر تداولاً من حيث الحجم بنحو 1.86 مليون سهم.









وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بعدما تراجع جلستين على التوالي، مدفوعاً بقطاع البنوك والاتصالات، بنسبة 0.28% إلى مستوى 4984.75 نقطة، ليربح من خلالها 13.87 نقطة.



