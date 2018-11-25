يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي| Yallashoot

مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي

موعد مباراة ارسنال وبورنموث اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : خالد الحدي

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:30 مساء بتوقيت السعودية