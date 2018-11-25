يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي| Yallashoot
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:08 معمرو عادل
مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي
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مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي
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مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي
موعد مباراة ارسنال وبورنموث اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : خالد الحدي
الساعة : 3:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 4:30 مساء بتوقيت السعودية
مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي
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