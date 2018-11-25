نصر سالم: زيارة وزير الدفاع للسودان للتنسيق فيما يخص حماية الحدود (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن زيارة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع إلى السودان الشقيق هي زيارة طبيعية في إطارها، وذلك على خلفية علاقاتنا التاريخية القوية مع السودان بالإضافة إلى كونها دولة جوار ومشتركين في تأمين حدودنا ومجالنا الحيوي في البحر الأحمر، مما يتطلب وجود تنسيق مستمر بين الدولتين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية DMC، اليوم الأحد، أن هناك تنسيقا دائما بين القيادات العسكرية في مصر والسودان لمواجهة أي تهديدات وخاصة الإرهاب، مشيرا إلى أن زيارة وزير الدفاع هدفها الأساسي زيادة التنسيق المشترك، والاستفادة من خبرات الدولتين في عمليات التدريب العسكري.



ولفت إلى أن التدريبات المشتركة هي واحدة من آليات رفع القدرات القتالية للجيش المصري وبالتالي تنفيذ التدريب البحري الجوي بين مصر واليونان وقبرص يهدف لتبادل الخبرات، خاصة مع وجود مجال حيوي واحد للدول الثلاث وهو البحر المتوسط.