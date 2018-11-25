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النقض تؤيد حكم الإعدام على ٩ متهمين بقضية اغتيال النائب العام

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:02 م
النقض تؤيد حكم الإعدام على ٩ متهمين بقضية اغتيال النائب العام
محكمة النقض - أرشيفية
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طارق حافظ
 
قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات". 

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

وكانت النيابة أحالت 67 متهما بينهم 51 محبوسا للمحاكمة الجنائية لقيامهم في أواخر يونيو 2015، بقتل المستشار هشام بركات في حادث تفجير موكبه بمصر الجديدة، ووجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.
المزيد عن: النائب العام الانضمام لجماعه ارهابيه الإرهابيين أخبار مصر
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