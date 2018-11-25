النقض تؤيد حكم الإعدام على ٩ متهمين بقضية اغتيال النائب العام

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات".





كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.



