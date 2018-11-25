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عاجل.. محمد عواد يعلن تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:02 ص
عاجل.. محمد عواد يعلن تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه
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إسراء شاكر
 
كشف محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه منذ أيام قليلة تمهيدًا لانتقاله لصفوف الفريق خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

وأضاف عواد في تصريحات عبر برنامج "ملعب ٩٠٩٠" مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن نادي الوحدة يتمسك ببقاءه بصفوفه حتى نهاية عقدة ولا نية للتفريط به.

ويعاني الأهلي في مركز حراسة المرمى بعد ظهور محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بمستوى سئ من بداية الموسم في البطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا حيث ودع الفريق البطولتين .

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