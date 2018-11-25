ما لا تعرفه عن فيلم محمد سعد الجديد الذي ينطلق تصويره اليوم

يستهل النجم محمد سعد تصوير المشاهد الأولى من تصوير فيلمه الجديد "محمد حسين"، اليوم الأحد فى منطقة الحزام الأخضر، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام فى نفس الديكور وينتقل بعدها سعد بديكور آخر، والفيلم من إخراج محمد علي، تأليف شريف عادل.





ونرصد لكم في هذا التقرير ما لا تعرفه عن فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد.





- يحكي الفيلم قصة سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.





- الفيلم يشهد عودة الفنان سمير صبري للسينما، حيث يشارك سمير صبري في بطولة فيلم "محمد حسين".





- اعتذر عن الفيلم أكثر من مخرج منهم المخرج أشرف فايق و أحمد خالد أمين وإسماعيل فاروق، ليستقر فريق العمل على المخرج محمد علي لتولي إخراج الفيلم.





- يشارك في بطولة الفيلم الخليل كوميدي أحد مشاهير السوشيال ميديا في أول تجربة سينمائية له بعد المشاركة في أكثر من عمل درامي منها "ريح المدام - نيللي وشيريهان".





- الفيلم يشهد التعاون الثامن بين محمد سعد والسبكي، بعد أن تعاونا في "اللمبي" و"عوكل" و"اللمبي 8 جيجا" و"تتح" و"كركر" و"بوشكاش" و"حياتي مبهدلة".





- اعتذرت الفنانة هنا شيحة عن المشاركة في العمل، وفاوض المنتج أحمد السبكي شقيقتها الفنانة حلا شيحة لتقوم ببطولة الدور، لكن الأخيرة اعتذرت.





- يعود محمد سعد بالفيلم إلى البطولة المطلقة بعدما شارك في بطولة فيلم "الكنز" برفقة عدد كبير من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري وأحمد رزق وأحمد حاتم والذي أخرجه شريف عرفة وكتبه عبدالرحيم كمال.





-كشفت الكاتبة أمل محمود، زوجة الكاتب شريف عادل، مؤلف الفيلم أن عمر هذا الفيلم سبع سنوات، حيث نشرت صورة تجمع زوجها بمحمد سعد، وعلقت عليها قائلة إن الصورة في منزلها للنجم محمد سعد منذ سبع سنوات، وفي هذا اليوم زارهم محمد سعد واتفق مع زوجها على فيلم "محمد حسين"، بعدها ذهب شريف عادل إلى منزل محمد سعد للحديث عن التفاصيل التي ينفذها في كتابته للفيلم، إلا أنه نسى الأجندة الخاصة به والتي تحمل قصة الفيلم في منزل محمد سعد.





-الفيلم كان يحمل اسم "سواق الليموزين" وتم تغييره لـ"محمد حسين"، وهو ما لاقى استغراب البعض بسبب تقليدية الاسم، والذي قام بتغيير اسم الفيلم هو الفنان محمد سعد.