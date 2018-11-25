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نيفان صابر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في شارع المعز (صور)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:55 ص
نيفان صابر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في شارع المعز (صور)
نيفان صابر
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محمود حنفي
 
خضعت الفنانة نيفان صابر، إلى جلسة تصوير جديدة في شارع المعز لدين الله الفاطمي، حملت توقيع مصورة المشاهير اللبنانية نادين عباس، وذلك تزامنًا مع عرض مسلسلها "بيت السلايف" على قناة النهار.

وظهرت نيفان، في الصور بإطلالة بسيطة وأنيقة من "الزمن الجميل"، طغى عليها اللون الأسود، حيث ارتدت فستان كلاسيكي أسود أظهر قوامها الممشوق، وأثنى عليها المتابعين.

يذكر أن، نيفان صابر، تشارك في مسلسل "بيت السلايف"، الذي يعرض حاليًا على قناة النهار، ويشارك في بطولته كل من الفنانة بوسي، ومنة فضالي، وحازم سمير، وأحمد عصام، وأحمد صلاح حسني، وجيهان خليل. 

نيفان صابر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في شارع المعز (صور)
نيفان صابر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في شارع المعز (صور)
نيفان صابر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في شارع المعز (صور)
المزيد عن: نيفان صابر نادين عباس بيت السلايف اخبار نيفان صابر اخبار الفن
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